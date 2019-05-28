Во фракции БПП стало еще на одного депутата меньше
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Вторник, 28 мая 2019, 14:33
Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции "Блока Петра Порошенко".
Это произошло перед закрытием утреннего заседания парламента.
На этом настаивал сам Каплин.
"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Украины Каплина Сергея из состава депутатской фракции "Блока Петра Порошенко", – сказал Парубий.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва на основании отсутствия коалиции.
- До этого Сергей Каплин повторно объявил о выходе из коалиции, сетуя, что его заявление не огласили раньше.
- 22 мая на внеочередном заседании Верховной Рады было объявлено о выходе из фракции БПП Сергея Лещенко, Мустафа Найема, Светланы Залищук и Аркадия Корнацкого.
- По данным Лещенко, съезд БПП на этой неделе планирует лишить их депутатских мандатов.
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