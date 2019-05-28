Во фракции БПП стало еще на одного депутата меньше

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции "Блока Петра Порошенко".

Это произошло перед закрытием утреннего заседания парламента.

На этом настаивал сам Каплин.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Украины Каплина Сергея из состава депутатской фракции "Блока Петра Порошенко", – сказал Парубий.

Напомним: