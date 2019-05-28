Турчинов відповів Шуфричу на звинувачення в держзраді

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов називає звинувачення у державній зраді, висунуте "опоблоківцем" Нестором Шуфричем спробою проросійського реваншу.

Про це він пише 28 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників", – зауважує Турчинов.

Політик наголосив: якби ті події знову повторилися, він, не вагаючись, вчинив би так само.

"Для таких шуфричів захист рідної країни – це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності", – наголошує Турчинов.

За словами політика, подібні заяви зараз не рідкість.

"Оточення Януковича, проросійська "п’ята колона" підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!", – резюмує Турчинов.