Турчинов ответил Шуфричу на обвинение в госизмене

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Вторник, 28 мая 2019, 16:07

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов называет обвинение в государственной измене, выдвинутое "оппоблоковцем" Нестором Шуфричем попыткой пророссийского реванша.

Об этом он пишет 28 мая на своей странице в Facebook.

"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков", – отмечает Турчинов.

Политик подчеркнул: если бы те события вновь повторились, он, не колеблясь, поступил бы так же.

"Для таких шуфричей защита родной страны – это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность – защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости", – отмечает Турчинов.

По словам политика, подобные заявления сейчас не редкость.

"Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали – на государственных или негосударственных должностях – никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!", – резюмирует Турчинов.

Украинская правда

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Темы: Турчинов Шуфрич


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