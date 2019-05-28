Турчинов ответил Шуфричу на обвинение в госизмене

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов называет обвинение в государственной измене, выдвинутое "оппоблоковцем" Нестором Шуфричем попыткой пророссийского реванша.

Об этом он пишет 28 мая на своей странице в Facebook.

"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков", – отмечает Турчинов.

Политик подчеркнул: если бы те события вновь повторились, он, не колеблясь, поступил бы так же.

"Для таких шуфричей защита родной страны – это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность – защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости", – отмечает Турчинов.

По словам политика, подобные заявления сейчас не редкость.

"Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали – на государственных или негосударственных должностях – никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!", – резюмирует Турчинов.