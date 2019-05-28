Генпрокурор: Шуфрич звинуватив Порошенка і Турчинова у державній зраді

Народний депутат Нестор Шуфрич подав до ГПУ заяву про вчинення держзради екс-президентом Порошенком та колишнім секретарем РНБО Турчиновим.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає "Укрінформ".

"Останні дні діячі минулого почали закидати нас десятками заяв про скоєння злочину. Одну із них я взяв із собою. Відомий пан Шуфрич приніс у ГПУ заяву про скоєння Турчиновим і Порошенком злочину.

За його заявою, вони посміли дати наказ військам стріляти у тих, хто окуповував нашу землю, а значить мають відповісти, як він вважає, по статті 111 Кримінального кодексу - це державна зрада", - розповів Луценко.

Генпрокурор зазначив, що вважає подання такої заяви Шуфричем проявом реваншу. За його словами, заяви від представників режиму Януковича до правоохоронних органів є однією з причин, чому він не подав у відставку.

"Це не про Турчинова і не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч синів, які пройшли фронт. Це спроба переписати історію і зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою країну. І я буду залишатися тут, не дивлячись на те, що це не дуже популярна позиція, щоб ці заяви нічого не мали спільного із законом", - сказав генпрокурор.

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