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Генпрокурор: Шуфрич звинуватив Порошенка і Турчинова у державній зраді

Вівторок, 28 травня 2019, 02:45

Народний депутат Нестор Шуфрич подав до ГПУ заяву про вчинення держзради екс-президентом Порошенком та колишнім секретарем РНБО Турчиновим.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає "Укрінформ".

"Останні дні діячі минулого почали закидати нас десятками заяв про скоєння злочину. Одну із них я взяв із собою. Відомий пан Шуфрич приніс у ГПУ заяву про скоєння Турчиновим і Порошенком злочину.

За його заявою, вони посміли дати наказ військам стріляти у тих, хто окуповував нашу землю, а значить мають відповісти, як він вважає, по статті 111 Кримінального кодексу - це державна зрада", - розповів Луценко.

Генпрокурор зазначив, що вважає подання такої заяви Шуфричем проявом реваншу. За його словами, заяви від представників режиму Януковича  до правоохоронних органів є однією з причин, чому він не подав у відставку.

"Це не про Турчинова і не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч синів, які пройшли фронт. Це спроба переписати історію і зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою країну. І я буду залишатися тут, не дивлячись на те, що це не дуже популярна позиція, щоб ці заяви нічого не мали спільного із законом", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо:

  • Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.
  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав ще одну заяву на Порошенка в ДБР.
  • 24 травня Портнов подав до ДБР ще одну заяву проти Порошенка, яка стосується відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплати податків.
  • Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураШуфричПорошенкоТурчиновдержзрада
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