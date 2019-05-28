Саакашвілі розповів росЗМІ про ставлення до Зеленського та свої плани
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому 28 травня було повернуто українське громадянство, зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського та його команду.
Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню РБК.
"Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ", - зазначив він.
Указ Зеленського, який повертає Сааакашвілі українське громадянство, колишній президент Грузії назвав "сміливим рішенням молодого покоління".
"Зеленський – це великий шанс для України, новий лідер на пострадянському просторі. Його дії можна тільки заохочувати", – заявив він РБК.
Про конкретні політичні плани він говорити поки відмовляється.
"Я підтримую Зеленського і його команду. У мене немає професійних амбіцій, але однозначно я буду продовжувати свою боротьбу проти корупції, проти олігархату, несправедливості – в Україні, в Грузії і всюди", - додав Саакашвілі.
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
- Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.