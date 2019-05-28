Саакашвілі розповів росЗМІ про ставлення до Зеленського та свої плани

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому 28 травня було повернуто українське громадянство, зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського та його команду.

Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню РБК.

"Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ", - зазначив він.

Указ Зеленського, який повертає Сааакашвілі українське громадянство, колишній президент Грузії назвав "сміливим рішенням молодого покоління".

"Зеленський – це великий шанс для України, новий лідер на пострадянському просторі. Його дії можна тільки заохочувати", – заявив він РБК.

Про конкретні політичні плани він говорити поки відмовляється.

"Я підтримую Зеленського і його команду. У мене немає професійних амбіцій, але однозначно я буду продовжувати свою боротьбу проти корупції, проти олігархату, несправедливості – в Україні, в Грузії і всюди", - додав Саакашвілі.

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