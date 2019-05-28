Саакашвілі розповів росЗМІ про ставлення до Зеленського та свої плани

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Вівторок, 28 травня 2019, 17:43

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому 28 травня було повернуто українське громадянство, зазначив, що підтримує президента Володимира Зеленського та його команду.

Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню РБК.

"Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ", - зазначив він.

Указ Зеленського, який повертає Сааакашвілі українське громадянство, колишній президент Грузії назвав "сміливим рішенням молодого покоління".

"Зеленський – це великий шанс для України, новий лідер на пострадянському просторі. Його дії можна тільки заохочувати", – заявив він РБК.

Про конкретні політичні плани він говорити поки відмовляється.

"Я підтримую Зеленського і його команду. У мене немає професійних амбіцій, але однозначно я буду продовжувати свою боротьбу проти корупції, проти олігархату, несправедливості – в Україні, в Грузії і всюди", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

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Теми: Саакашвілі Зеленський


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