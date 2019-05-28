Прикордонники пустять Саакашвілі в Україну

Підстав для недопуску колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на територію України наразі більше немає.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду на територію України", - відзначив Слободян.

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а наразі ці обставини зникли.

Читайте також: Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну

Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України

Без Міхо. Що відбувається в партії Саакашвілі після його депортації

Нагадаємо: