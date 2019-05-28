Прикордонники пустять Саакашвілі в Україну

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Вівторок, 28 травня 2019, 17:17

Підстав для недопуску колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на територію України наразі більше немає.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду на територію України", - відзначив Слободян.

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а наразі ці обставини зникли.

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Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор може повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
  • У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі Прикордонна служба Україна Зеленський


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