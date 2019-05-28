Саакашвили рассказал росСМИ об отношении к Зеленскому и своих планах
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, отметил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК.
"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", – отметил он.
Указ Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".
"Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", – заявил он РБК.
О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.
"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – добавил Саакашвили.
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
- Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
- Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.