Саакашвили рассказал росСМИ об отношении к Зеленскому и своих планах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, отметил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК.



"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", – отметил он.



Указ Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

"Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", – заявил он РБК.



О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.

"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – добавил Саакашвили.

Напомним: