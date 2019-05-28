Саакашвили рассказал росСМИ об отношении к Зеленскому и своих планах

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Вторник, 28 мая 2019, 17:43

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, отметил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", – отметил он.

Указ Зеленского, возвращающий Сааакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

"Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве. Его действия можно только поощрять", – заявил он РБК.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.

"Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – добавил Саакашвили. 

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Темы: Саакашвили Зеленский


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