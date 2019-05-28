Тимошенко прокоментувала повернення громадянства Саакашвілі
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про відновлення справедливості після того, як президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеілу Саакашвілі.
Про це вона написала у Facebook.
"Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - вважає Тимошенко.
Однак тепер, за її словами, "справедливість відновлено".
"Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Міхеіл Саакашвілі знову - громадянин України", - зазначила лідерка "Батьківщини".
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
- Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
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