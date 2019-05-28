Тимошенко прокомментировала возвращение гражданства Саакашвили

13837 просмотров
Вторник, 28 мая 2019, 18:59

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о восстановлении справедливости после того, как президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

Об этом она написала в Facebook.

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - считает Тимошенко.

Однако теперь, по ее словам, "справедливость восстановлена".

"Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Саакашвили снова - гражданин Украины", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Тимошенко Саакашвили гражданство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из "Батькивщины" выходит близкий соратник Тимошенко 28 мая 2019, 16:07
Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать 27 мая 2019, 10:02
Коломойский: Мы звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?" 27 мая 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Саакашвили сообщил откуда и когда вернется в Украину
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
Из "Батькивщины" выходит близкий соратник Тимошенко
Все новости
психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Культура

Свадебные приметы и суеверия

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів