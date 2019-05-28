Тимошенко прокомментировала возвращение гражданства Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о восстановлении справедливости после того, как президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

Об этом она написала в Facebook.



"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - считает Тимошенко.



Однако теперь, по ее словам, "справедливость восстановлена".



"Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Саакашвили снова - гражданин Украины", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним: