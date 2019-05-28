Тимошенко прокомментировала возвращение гражданства Саакашвили
Вторник, 28 мая 2019, 18:59
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о восстановлении справедливости после того, как президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.
Об этом она написала в Facebook.
"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - считает Тимошенко.
Однако теперь, по ее словам, "справедливость восстановлена".
"Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Саакашвили снова - гражданин Украины", - отметила лидер "Батькивщины".
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
- Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
- Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
Украинская правда