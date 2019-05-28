Саакашвили сообщил, откуда и когда он вернется в Украину
Вторник, 28 мая 2019, 19:24
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что он прилетит в Киев из Варшавы 29 мая в 17:15.
Об этом он написал в Facebook.
"Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!", - отметил Саакашвили.
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
- Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
- Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
Украинская правда