Саакашвили сообщил откуда и когда вернется в Украину

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Вторник, 28 мая 2019, 19:24
VOA

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что он прилетит в Киев из Варшавы 29 мая в 17:15.

Об этом он написал в Facebook.

"Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!", - отметил Саакашвили.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили


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