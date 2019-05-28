Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что он прилетит в Киев из Варшавы 29 мая в 17:15.

Об этом он написал в Facebook.



"Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!", - отметил Саакашвили.

Напомним: