Саакашвілі заявив, що не має політичних амбіцій

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, якому президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство, заявив, що не має політичних амбіцій.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", – сказав Саакашвілі.

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