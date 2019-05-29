Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций
Среда, 29 мая 2019, 02:57
Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил, что не имеет политических амбиций.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности ", - сказал Саакашвили.
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
- Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
- Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.