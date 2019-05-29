Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил, что не имеет политических амбиций.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности ", - сказал Саакашвили.

Напомним: