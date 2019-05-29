Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций

122 просмотра
Среда, 29 мая 2019, 02:57

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, заявил, что не имеет политических амбиций.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности ", - сказал Саакашвили.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Саакашвили


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского говорят, что Саакашвили бесполезно надеяться попасть в "Слугу народа" 28 мая 2019, 22:51
Новости 28 мая: Саакашвили снова стал украинцем, а Зеленский запустил Lift 28 мая 2019, 21:03
Саакашвили сообщил, откуда и когда он вернется в Украину 28 мая 2019, 19:24
Все новости
Главные новости
ДРГ оккупанта атаковала силы ООС у Попасной, один военный пропал без вести
Зеленский встретился с миссией МВФ и подтвердил, что Украина будет сотрудничать с Фондом
Саакашвили сообщил, откуда и когда он вернется в Украину
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Все новости
Опыт

История женщины, которая преодолела насилия в семье

Культура

Свадебные приметы и суеверия

Кино

10 лучших сериалов о политике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів