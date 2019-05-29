Тимошенко: 21 липня українці можуть обрати нового прем’єра

На виборах 21 липня українці зможуть обрати не лише новий парламент, але й нового прем’єр-міністра.

Про це сказала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо, інформує прес-служба її політсили.

"Зараз на виборах люди обрали нового президента, а тепер на парламентських – можуть обрати нового прем’єра. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної Ради, стоїть лідер, який, у разі перемоги і входження у коаліцію, може очолити Кабмін", – сказала Тимошенко.

Як зазначила політик, "якщо люди проголосують за нашу партію, – дійсно, я як лідер можу претендувати на позицію прем’єр-міністра".

Серед перших кроків нового прем’єра Тимошенко бачить пенсійні зміни і зниження тарифів.

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