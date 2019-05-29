Тимошенко: 21 липня українці можуть обрати нового прем’єра
На виборах 21 липня українці зможуть обрати не лише новий парламент, але й нового прем’єр-міністра.
Про це сказала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо, інформує прес-служба її політсили.
"Зараз на виборах люди обрали нового президента, а тепер на парламентських – можуть обрати нового прем’єра. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної Ради, стоїть лідер, який, у разі перемоги і входження у коаліцію, може очолити Кабмін", – сказала Тимошенко.
Як зазначила політик, "якщо люди проголосують за нашу партію, – дійсно, я як лідер можу претендувати на позицію прем’єр-міністра".
Серед перших кроків нового прем’єра Тимошенко бачить пенсійні зміни і зниження тарифів.
Нагадаємо:
- Під час своєї інавгураційної промови президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку.
- Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
- Прийняття парламентом рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
- 21 травня президент Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
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