Тимошенко: 21 липня українці можуть обрати нового прем’єра

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Середа, 29 травня 2019, 12:28

На виборах 21 липня українці зможуть обрати не лише новий парламент, але й нового прем’єр-міністра.

Про це сказала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо, інформує прес-служба її політсили.

"Зараз на виборах люди обрали нового президента, а тепер на парламентських – можуть обрати нового прем’єра. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної Ради, стоїть лідер, який, у разі перемоги і входження у коаліцію, може очолити Кабмін", – сказала Тимошенко.

Як зазначила політик, "якщо люди проголосують за нашу партію, – дійсно, я як лідер можу претендувати на позицію прем’єр-міністра".

Серед перших кроків нового прем’єра Тимошенко бачить пенсійні зміни і зниження тарифів.

Нагадаємо:

  • Під час своєї інавгураційної промови президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку.
  • Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Прийняття парламентом рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
  • 21 травня президент Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

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Теми: Тимошенко вибори Кабінет міністрів


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