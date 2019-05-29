Тимошенко: 21 июля украинцы могут выбрать нового премьера

На выборах 21 июля украинцы смогут избрать не только новый парламент, но и нового премьер-министра.

Об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба ее политсилы.

"Сейчас на выборах люди избрали нового президента, а теперь на парламентских - могут избрать нового премьера. Потому что во главе каждой партии, которая идет в Верховную Раду, стоит лидер, который, в случае победы и вхождения в коалицию, может возглавить Кабмин", - сказала Тимошенко.

Как отметила политик, "если люди проголосуют за нашу партию, - действительно, я как лидер могу претендовать на позицию премьер-министра".

Среди первых шагов нового премьера Тимошенко видит пенсионные изменения и снижение тарифов.

Напомним: