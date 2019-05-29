Тимошенко: 21 июля украинцы могут выбрать нового премьера
На выборах 21 июля украинцы смогут избрать не только новый парламент, но и нового премьер-министра.
Об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба ее политсилы.
"Сейчас на выборах люди избрали нового президента, а теперь на парламентских - могут избрать нового премьера. Потому что во главе каждой партии, которая идет в Верховную Раду, стоит лидер, который, в случае победы и вхождения в коалицию, может возглавить Кабмин", - сказала Тимошенко.
Как отметила политик, "если люди проголосуют за нашу партию, - действительно, я как лидер могу претендовать на позицию премьер-министра".
Среди первых шагов нового премьера Тимошенко видит пенсионные изменения и снижение тарифов.
Напомним:
- Во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке.
- В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
- Принятие парламентом решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.
- 21 мая президент Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
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