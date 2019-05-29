Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

Об этом сам Саакашвили сообщил в своем Facebook.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал он.

Напомним: