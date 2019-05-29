Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

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Среда, 29 мая 2019, 13:41

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

Об этом сам Саакашвили сообщил в своем Facebook.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал он.

 

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили


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