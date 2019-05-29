ДБР вирішило з’ясувати, чому "Межигір’ю" ніяк не можуть знайти управителя

Державне бюро розслідувань порушила кримінальне провадження про можливу службову недбалість щодо передачі в управління арештованої резиденції "Межигір’я".

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів, яке проводить конкурс на управління.

Зазначається, що 16 травня АРМА отримала від слідства листа з вимогою надати інформацію про прийняття арештованого майна, його оцінки, інвентаризації, визначення шляху управління, проведення конкурсу на управителя та іншу інформацію, дотичну до питання "Межигір’я".

Свою вимогу ДБР обґрунтувало досудовим розслідуванням, яке проводиться з 24 квітня за ознаками службової недбалості.

"Нагадаємо, що відбір здійснюється вже майже рік. Наразі триває п’ята спроба обрати нового управителя рухомим, нерухомим майном та корпоративними правами ТОВ "Танталіт" (формальний власник "Межигір’я" – УП)", – кажуть в АРМА.

При цьому відомство наголошує, що повністю дотримується законодавства під час проведення конкурсу на управителя резиденцією.

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