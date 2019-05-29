ДБР вирішило з’ясувати, чому "Межигір’ю" ніяк не можуть знайти управителя
Державне бюро розслідувань порушила кримінальне провадження про можливу службову недбалість щодо передачі в управління арештованої резиденції "Межигір’я".
Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів, яке проводить конкурс на управління.
Зазначається, що 16 травня АРМА отримала від слідства листа з вимогою надати інформацію про прийняття арештованого майна, його оцінки, інвентаризації, визначення шляху управління, проведення конкурсу на управителя та іншу інформацію, дотичну до питання "Межигір’я".
Свою вимогу ДБР обґрунтувало досудовим розслідуванням, яке проводиться з 24 квітня за ознаками службової недбалості.
"Нагадаємо, що відбір здійснюється вже майже рік. Наразі триває п’ята спроба обрати нового управителя рухомим, нерухомим майном та корпоративними правами ТОВ "Танталіт" (формальний власник "Межигір’я" – УП)", – кажуть в АРМА.
При цьому відомство наголошує, що повністю дотримується законодавства під час проведення конкурсу на управителя резиденцією.
Нагадаємо:
- Пошук управлінця "Межигір’ю" розпочали ще у листопаді 2018 року.
- У січні 2019 року журналісти-розслідувачі висловили занепокоєння непрозорістю відбору.
- Виявилось, що управління збирались довірити екс-медику ракетної частини.
- Після заяв журналістів АРМА продовжило конкурс ще на місяць
- Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
- У Нацагентстві розповідали, що документи подавали лише два кандидати. Один із них – фірма "Атлант Девелоп", яка викликала занепокоєння у суспільстві. Другий – активісти, які наразі опікуються резиденцію, але не мають юридичного права брати участь у конкурсі.
- "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.
- ГПУ з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я".
- У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, Януковичу.
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