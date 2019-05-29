ГБР решило выяснить, почему "Межигорью" никак не могут найти управляющего

Государственное бюро расследований возбудила уголовное производство о возможной служебной халатности при передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов, которое проводит конкурс на управление.

Отмечается, что 16 мая АРМА получила от следствия письмо с требованием предоставить информацию о принятии арестованного имущества, его оценке, инвентаризации, определении пути управления, проведении конкурса на управляющего и другую информацию, касающуюся вопроса "Межигорье".

Свое требование ГБР обосновало досудебным расследованием, которое проводится с 24 апреля по признакам служебной халатности.

"Напомним, что отбор осуществляется уже почти год. Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит" (формальный владелец "Межигорье" – УП)", – говорится в АРМА.

При этом ведомство отмечает, что полностью соблюдает законодательство при проведении конкурса на управляющего резиденцией.

Напомним: