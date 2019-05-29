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ГБР решило выяснить, почему "Межигорью" никак не могут найти управляющего

Среда, 29 мая 2019, 13:47

Государственное бюро расследований возбудила уголовное производство о возможной служебной халатности при передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов, которое проводит конкурс на управление.

Отмечается, что 16 мая АРМА получила от следствия письмо с требованием предоставить информацию о принятии арестованного имущества, его оценке, инвентаризации, определении пути управления, проведении конкурса на управляющего и другую информацию, касающуюся вопроса "Межигорье".

Свое требование ГБР обосновало досудебным расследованием, которое проводится с 24 апреля по признакам служебной халатности.

"Напомним, что отбор осуществляется уже почти год. Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит" (формальный владелец "Межигорье" – УП)", – говорится в АРМА.

При этом ведомство отмечает, что полностью соблюдает законодательство при проведении конкурса на управляющего резиденцией.

Напомним:

  • Поиск управленца "Межигорью" начали еще в ноябре 2018 года.
  • В января 2019 года журналисты-расследователи выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора.
  • Оказалось, что управление собирались доверить экс-медику ракетной части.
  • После заявлений журналистов АРМА продолжило конкурс еще на месяц.
  • Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и меняли его условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
  • В Нацагентстве рассказывали, что документы подавали только два кандидата. Один из них – фирма "Атлант Девелоп", которая вызвала беспокойство в обществе. Второй – активисты, которые сейчас занимаются резиденцией, но не имеют юридического права участвовать в конкурсе.
  • "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
  • ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".
  • В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, Януковичу.

Украинская правда
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