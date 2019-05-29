Верховний суд завернув скаргу на обрання Богдана головою АП

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Середа, 29 травня 2019, 18:39

Верховний суд розцінив, як необґрунтований позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним і скасування його указу про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook 29 травня.

"Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується (тобто самому Богдану -ред.)", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення Богдана главою Адміністрації президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Експерти пояснювали, що Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Богдана головою Адміністрації президента, адже той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.
  • 25 травня петиція за відставку Богдана набрала на сайті президента необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президента


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