Верховний суд завернув скаргу на обрання Богдана головою АП

Верховний суд розцінив, як необґрунтований позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним і скасування його указу про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook 29 травня.

"Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується (тобто самому Богдану -ред.)", – йдеться у повідомленні.



Зазначено, що оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення Богдана главою Адміністрації президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом.

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