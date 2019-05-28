Призначення Богдана головою АП оскаржують у Верховному суді

10669 переглядів
Вівторок, 28 травня 2019, 09:11

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента. 

Йдеться про указ президента Володимира Зеленського від 21 травня №304/2019, йдеться у повідомленні суду

Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою.

Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Впродовж 5 днів із дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії, зазначили в суді.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Експерти пояснювали, що Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Богдана головою Адміністрації президента, адже той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.
  • 25 травня петиція за відставку Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
  • Верховний суд 27 травня відмовив у відкритті провадження за позовом до Зеленського про визнання нечинним указу про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Богдан люстрація Адміністрація президента суд Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коломойський про Зеленського: Цинічний, зубастий, пальця в рот не клади 27 травня 2019, 14:08
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси 25 травня 2019, 12:11
Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт 23 травня 2019, 22:57
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху

Культура

Весільні прикмети і забобони

їжа

5 причин їсти багато овочів