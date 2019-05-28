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Призначення Богдана головою АП оскаржують у Верховному суді

Вівторок, 28 травня 2019, 09:11

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента. 

Йдеться про указ президента Володимира Зеленського від 21 травня №304/2019, йдеться у повідомленні суду

Заяву подано до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" і фізичною особою.

Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Впродовж 5 днів із дня подання позовів буде винесено ухвали про наступні процесуальні дії, зазначили в суді.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Експерти пояснювали, що Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Богдана головою Адміністрації президента, адже той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.
  • 25 травня петиція за відставку Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
  • Верховний суд 27 травня відмовив у відкритті провадження за позовом до Зеленського про визнання нечинним указу про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданлюстраціяАдміністрація президентасудЗеленський
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