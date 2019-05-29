Верховный суд завернул жалобу на избрание Богдана главой АП
Верховный суд расценил как необоснованный иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене его указа о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.
Об этом сообщается на странице суда в Facebook 29 мая.
"Верховный суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается (то есть самому Богдану -ред.)", - говорится в сообщении.
Указано, что поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой Администрации президента, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.
- Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.
- 25 мая петиция за отставку Богдана набрала на сайте президента необходимые для расмотрения 25 тысяч голосов.