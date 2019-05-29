Верховный суд завернул жалобу на избрание Богдана главой АП

Верховный суд расценил как необоснованный иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене его указа о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook 29 мая.

"Верховный суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается (то есть самому Богдану -ред.)", - говорится в сообщении.

Указано, что поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой Администрации президента, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском.

Напомним: