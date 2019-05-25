Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси

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Субота, 25 травня 2019, 12:11
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 12 годину суботи, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25289 людей.

Ініціатором петиції є Олександр Василевський.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - йдеться у тексті петиції.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

Нагадаємо:

  • Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що розцінює цю петицію, як жарт.
  • Згодом на сайті президента було зареєстровано петицію про скасування петиції про відставку Зеленського.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
  • Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.

Українська правда

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Теми: петиція Богдан Адміністрація президента


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