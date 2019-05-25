Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси
Субота, 25 травня 2019, 12:11
Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.
Станом на 12 годину суботи, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25289 людей.
Ініціатором петиції є Олександр Василевський.
"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - йдеться у тексті петиції.
Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.
Нагадаємо:
- Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
- Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що розцінює цю петицію, як жарт.
- Згодом на сайті президента було зареєстровано петицію про скасування петиції про відставку Зеленського.
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
- Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.
Українська правда