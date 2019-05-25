Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси

Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 12 годину суботи, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25289 людей.

Ініціатором петиції є Олександр Василевський.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - йдеться у тексті петиції.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

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