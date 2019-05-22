Зеленський порушив закон про очищення влади – Козаченко

Новий президент Володимир Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Андрія Богдана головою Адміністрації президента.

Таку думку висловила "Радіо Свобода" Тетяна Козаченко, яка стояла у витоках люстраційного процесу, очолювала департамент із питань люстрації в Мінюсті й виступала одним із ключових співавторів закону "Про очищення влади"​.

Нагадаємо, Андрій Богдан не лише захищав інтереси олігарха Ігоря Коломойського як юрист, а й двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича. Однак називає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.

Козаченко зазначила: "Відповідно до постанови Кабінету міністрів №563 "Про порядок проведення перевірки", відповідальність за призначення і вирішення питань фактично несе той орган, який призначає, або відділ, уповноважений на оформлення документів. У цьому випадку – призначає президент. Однак документи готує відділ…".

Вона уточнила, що до призначення особа повинна написати заяву з інформацією, розповсюджується на неї закон "Про очищення влади" чи ні. Така заява підлягає перевірці – і якщо з'ясують, що людина перебувала на "люстраційних" посадах протягом року, їй відмовляють у призначенні.

Вона спростувала думку про те, що посада голови Адміністрації президента виведена з-під дії закону про держслужбу і тому на неї не поширюється дія закону про люстрацію:

"Поширення заборони регулюється лише одним законом – "Про очищення влади". А саме – перелік посад і безпосередні критерії зазначені в двох статтях: перелік посад у статті 2 і критерії у статті 3. У переліку посад чітко зазначена посада голови Адміністрації президента. Тому це питання не є спірним".

"Порушення закону в перші дні президента має не тільки надзвичайно тривожні сигнали, а й свідчить про повне ігнорування законодавства України, що є неприпустимо для гаранта Конституції", – заявила Козаченко.

Вона наголосила: "Для призначення на посаду особа повинна пройти люстраційну перевірку. Тобто, відповідний підрозділ повинен був донести до президента інформацію: до особи застосовуються заборони і її не можна призначати".

"І тут два моменти: чи взагалі відомо президенту про таку інформацію? Якщо відомо – то він умисно порушив закон. Чи якщо йому невідомо – ставити запитання щодо дисциплінарної відповідальності, а також приведення до відповідності, у тому числі, указів президента або їхню відміну", – заявила Козаченко.

"На сьогоднішній момент може йти мова щодо звернення в адміністративному порядку – через суд – щодо скасування указу президента", – вважає вона.

Козаченко уточнила, що закону про імпічмент немає, тому притягнути до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності президента неможливо.

"Від нас будуть і заяви, і відповідні запити до Адміністрації президента. І я не виключаю звернення до адміністративного суду – в даному випадку це буде Касаційний адміністративний суд з можливим позовом щодо скасування указу президента" – додала вона.

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