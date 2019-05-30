В АП готують документи на звільнення Луценка

В Адміністрації президента Володимира Зеленського готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зазначимо, що для звільнення генпрокурора без його заяви потрібен висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) чи Вищої ради правосуддя.

Навіть у разі звільнення генпрокурора президентом чи припинення його повноважень внаслідок висловлення недовіри Верховною Радою глава держави чи парламент отримують від КДКП висновок щодо виконання генеральним прокурором професійних обов’язків.

Президент звільняє генпрокурора за згодою Верховної Ради у трьох випадках: заява самого генпрокурора про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді; подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя; суттєва заборгованість зі сплати аліментів.

30 травня глава держави вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ Павла Клімкіна і міністра оборони Степана Полторака, а також голови Служби безпеки України Василя Грицака.

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