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В АП готують документи на звільнення Луценка

Четвер, 30 травня 2019, 13:57

В Адміністрації президента Володимира Зеленського готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зазначимо, що для звільнення генпрокурора без його заяви потрібен висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) чи Вищої ради правосуддя.

Навіть у разі звільнення генпрокурора президентом чи припинення його повноважень внаслідок висловлення недовіри Верховною Радою глава держави чи парламент отримують від КДКП висновок щодо виконання генеральним прокурором професійних обов’язків.

Президент звільняє генпрокурора за згодою Верховної Ради у трьох випадках: заява самого генпрокурора про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді; подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя; суттєва заборгованість зі сплати аліментів.

42 стаття закону Про прокуратуру
42 стаття закону Про прокуратуру

30 травня глава держави вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ Павла Клімкіна і міністра оборони Степана Полторака, а також голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді президента Володимира Зеленського заявляли, що Юрій Луценко повинен залишити посаду генерального прокурора.
  • Сам Луценко заявив, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Він запевнив, що не збирається "прогинати хребта" за посаду, але і подавати у відставку через ультиматуми теж не буде.
  • Згодом Луценко повідомив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • А соратник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що президент не вноситиме подання на звільнення Луценка, бо припускає, що чинні нардепи його не підтримають.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураЗеленськийАдміністрація президента
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