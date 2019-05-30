Вакарчук поділився ідеями, як побороти кнопкодавство в Раді

Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що в регламент Верховної Ради необхідно внести зміни, які дозволять парламенту нормально працювати навіть при нестачі депутатів.

Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

За словами політика, депутати іноді пропускають голосування з поважних причин, і це не повинно заважати роботі законодавчого органу.

"Уявіть, що ви депутат партії "Голос" і член міжнародного комітету. Ви зараз в ПАРЄ. І ви в ситуації, коли в парламенті голосування за дуже важливий закон. Наприклад, закон про мову, який для мене є принципово важливим. І ось уявіть, що ви в ПАРЄ, де теж проходить важливе голосування щодо санкцій проти Росії. Ви повинні бути в двох місцях. Що робити?" - запитує він.

На думку Вакарчука, потрібно змінювати регламент Верховної Ради.

"Партія "Голос" виступає за те, щоб ми змінили підхід до голосування. Була ідея, щоб для голосування використовувався відбиток пальця. Була ідея, що голосування проводяться від кількості присутніх. Партія все ще доробляє ідею з цього приводу ", - говорить музикант.

Крім того, пропонує він, можна зробити так, щоб замість відсутнього нардепа міг на законних підставах проголосувати його колега.

"Ми вважаємо, якщо потрібен голос, якого не вистачає, то, значить, треба міняти регламент і тоді легалізувати, щоб хтось інший в цей момент міг проголосувати. Якщо це неможливо, то ми переносимо голосування", - ділиться міркуваннями Вакарчук.

При цьому він запевнив, що його політична сила, якщо пройде в парламент, ніколи не продаватиме свої голоси і не буде займатися кнопкодавством.

"Ми не будемо бігати, як піаністи, по рядах", - пообіцяв політик.

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