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Вакарчук поделился идеями, как побороть кнопкодавство в Раде

Четверг, 30 мая 2019, 17:20

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что в регламент Верховной Рады необходимо внести изменения, которые позволят парламенту нормально работать даже при нехватке депутатов.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

По словам политика, депутаты иногда пропускают голосования по уважительным причинам, и это не должно мешать работе законодательного органа.

"Представьте, что вы депутат партии "Голос" и член международного комитета. Вы сейчас в ПАСЕ. И вы в ситуации, когда в парламенте голосование за очень важный закон. Например, закон о языке, который для меня является принципиально важным. И вот представьте, что вы в ПАСЕ, где тоже проходит важное голосование по санкциям против России. Вы должны быть в двух местах. Что делать?" – спрашивает он.

По мнению Вакарчука, нужно менять регламент Верховной Рады.

"Партия "Голос" выступает за то, чтобы мы изменили подход к голосованию. Была идея, чтобы для голосования использовался отпечаток пальца. Была идея, что голосования проводятся от количества присутствующих. Партия все еще вырабатывает идею на этот счет", - говорит музыкант.

Кроме того, предлагает он, можно сделать так, чтобы вместо отсутствующего нардепа мог на законных основаниях проголосовать его коллега.

"Мы считаем, если нужен голос, которого не хватает, то значит надо менять регламент и тогда легализовать, чтобы кто-то другой в этот момент мог проголосовать. Если это невозможно, то мы переносим голосование", - делится соображениями Вакарчук.

При этом он заверил, что его политическая сила, если пройдет в парламент, никогда не будет продавать свои голоса и заниматься кнопкодавством.

"Мы не будем бегать, как пианисты, по рядам", - пообещал политик.

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Напомним:

  • 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
  • 28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукВерховная Рада
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