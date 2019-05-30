Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал щодо "Межигір’я": нардепи закликали не підписувати договір

Четвер, 30 травня 2019, 20:55

Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв і Вікторія Войціцька вимагають від Агентства з питань розшуку та управління корупційними активами не укладати угоду з переможцем конкурсу на управління резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вони озвучили можливі наслідки передачі "Межигір’я" в управління компанії, пов’язаної з оточенням екс-регіоналів:

"Уже через декілька днів ми можемо отримати ситуацію, коли доступ до "Межигір’я" може бути закритий. Ми можемо отримати там що завгодно: казино, готель, бізнес-центр, будь що. Є також ризик, що завтра сам Янукович буде оплачувати реконструкцію "Межигір'я" через помічника Мураєва", – заявив депутат Мустафа Найєм.

Він зазначив, що депутати будуть "звертатись до правоохоронних органів, та до суду. І, поки ще є час, до АРМА, щоб не укладали ніяких угод".

"Це не рядовий корупційний актив, який є у власності держави. Це актив, який є соціальним і має бути із соціальним напрямком. Віддати "Межигір’я" екс-регіоналам – це не просто злочин, це переписування історії, яке ганьбить пам’ять тих людей, які загинули і все, що відбулося 5 років тому", - наголосив Найєм.

Народний депутат Єгор Соболєв, співавтор закону про АРМА заявив, що вже звернувся до Державного бюро розслідувань через ймовірні порушення закону представниками Агентства.

"Ви порушуєте закон. Ніяких обмежень щодо передачі важливих об’єктів громадським організаціям не існує. У законі чітко написано, що це має бути юридична особа – і кожна ГО є такою особою. Через те, що ви порушуєте закон, я звернувся до керівника ДБР Романа Труби – вони вже почали відповідне розслідування. Я звернув його увагу, що це важливе суспільне явище, коли "Межигір’я" повертається до людей Януковича – це величезна біда для нас усіх, символічна біда", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

  • 29 травня арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.
  • Ним  стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".
  • Компанія-переможець обіцяє зберігати територію в належному вигляді, розвивати природу, туризм, наукові дослідження та сприяти соціально-економічному розвитку території.
  • Конкурентами фірми були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом. За законом, управління не могли довірити активістам, бо вони не є суб’єктом господарювання.
  • Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
  • Нацагентство з розшуку та менеджменту активів заявляє, що не має передумов для продовження конкурсу на управителя резиденцією "Межигір’я" або законних підстав для скасування результатів.
  • "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.

"Українська правда" у Threads

Теми: Межигір’яскандалДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Межигір’я
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Межигір'я отримає статус парку-пам'ятки, Зеленський підготував указ – Немчінов
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
Останні новини
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
Усі новини...
Реклама: