Скандал щодо "Межигір’я": нардепи закликали не підписувати договір

Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв і Вікторія Войціцька вимагають від Агентства з питань розшуку та управління корупційними активами не укладати угоду з переможцем конкурсу на управління резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вони озвучили можливі наслідки передачі "Межигір’я" в управління компанії, пов’язаної з оточенням екс-регіоналів:

"Уже через декілька днів ми можемо отримати ситуацію, коли доступ до "Межигір’я" може бути закритий. Ми можемо отримати там що завгодно: казино, готель, бізнес-центр, будь що. Є також ризик, що завтра сам Янукович буде оплачувати реконструкцію "Межигір'я" через помічника Мураєва", – заявив депутат Мустафа Найєм.

Він зазначив, що депутати будуть "звертатись до правоохоронних органів, та до суду. І, поки ще є час, до АРМА, щоб не укладали ніяких угод".

"Це не рядовий корупційний актив, який є у власності держави. Це актив, який є соціальним і має бути із соціальним напрямком. Віддати "Межигір’я" екс-регіоналам – це не просто злочин, це переписування історії, яке ганьбить пам’ять тих людей, які загинули і все, що відбулося 5 років тому", - наголосив Найєм.

Народний депутат Єгор Соболєв, співавтор закону про АРМА заявив, що вже звернувся до Державного бюро розслідувань через ймовірні порушення закону представниками Агентства.

"Ви порушуєте закон. Ніяких обмежень щодо передачі важливих об’єктів громадським організаціям не існує. У законі чітко написано, що це має бути юридична особа – і кожна ГО є такою особою. Через те, що ви порушуєте закон, я звернувся до керівника ДБР Романа Труби – вони вже почали відповідне розслідування. Я звернув його увагу, що це важливе суспільне явище, коли "Межигір’я" повертається до людей Януковича – це величезна біда для нас усіх, символічна біда", - зазначив нардеп.

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