Скандал щодо "Межигір’я": нардепи закликали не підписувати договір
Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв і Вікторія Войціцька вимагають від Агентства з питань розшуку та управління корупційними активами не укладати угоду з переможцем конкурсу на управління резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Вони озвучили можливі наслідки передачі "Межигір’я" в управління компанії, пов’язаної з оточенням екс-регіоналів:
"Уже через декілька днів ми можемо отримати ситуацію, коли доступ до "Межигір’я" може бути закритий. Ми можемо отримати там що завгодно: казино, готель, бізнес-центр, будь що. Є також ризик, що завтра сам Янукович буде оплачувати реконструкцію "Межигір'я" через помічника Мураєва", – заявив депутат Мустафа Найєм.
Він зазначив, що депутати будуть "звертатись до правоохоронних органів, та до суду. І, поки ще є час, до АРМА, щоб не укладали ніяких угод".
"Це не рядовий корупційний актив, який є у власності держави. Це актив, який є соціальним і має бути із соціальним напрямком. Віддати "Межигір’я" екс-регіоналам – це не просто злочин, це переписування історії, яке ганьбить пам’ять тих людей, які загинули і все, що відбулося 5 років тому", - наголосив Найєм.
Народний депутат Єгор Соболєв, співавтор закону про АРМА заявив, що вже звернувся до Державного бюро розслідувань через ймовірні порушення закону представниками Агентства.
"Ви порушуєте закон. Ніяких обмежень щодо передачі важливих об’єктів громадським організаціям не існує. У законі чітко написано, що це має бути юридична особа – і кожна ГО є такою особою. Через те, що ви порушуєте закон, я звернувся до керівника ДБР Романа Труби – вони вже почали відповідне розслідування. Я звернув його увагу, що це важливе суспільне явище, коли "Межигір’я" повертається до людей Януковича – це величезна біда для нас усіх, символічна біда", - зазначив нардеп.
Нагадаємо:
- 29 травня арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.
- Ним стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".
- Компанія-переможець обіцяє зберігати територію в належному вигляді, розвивати природу, туризм, наукові дослідження та сприяти соціально-економічному розвитку території.
- Конкурентами фірми були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом. За законом, управління не могли довірити активістам, бо вони не є суб’єктом господарювання.
- Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
- Нацагентство з розшуку та менеджменту активів заявляє, що не має передумов для продовження конкурсу на управителя резиденцією "Межигір’я" або законних підстав для скасування результатів.
- "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.