Народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев и Виктория Войцицкая требуют от Агентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами не заключать соглашение с победителем конкурса на управление резиденцией беглого президента Виктора Януковича "Межигорье".

Об этом сообщает "Радио Свобода".



Они озвучили возможные последствия передачи "Межигорья" в управление компании, связанной с окружением экс-регионалов:



"Уже через несколько дней мы можем получить ситуацию, когда доступ к "Межигорью" может быть закрыт. Мы можем получить там что угодно: казино, отель, бизнес-центр, что-угодно. Есть также риск, что завтра сам Янукович будет оплачивать реконструкцию "Межигорья" через помощника Мураева", - заявил депутат Мустафа Найем.



Он отметил, что депутаты будут "обращаться в правоохранительные органы, и в суд. И, пока еще есть время, к АРМА, чтобы не заключали никаких соглашений".



"Это не рядовой коррупционный актив, который находится в собственности государства. Это актив, который является социальным и должен быть с социальным направлением. Отдать "Межигорье" экс-регионалам - это не просто преступление, это переписывание истории, которое позорит память тех людей, которые погибли и все, что произошло 5 лет назад", - подчеркнул Найем.



Народный депутат Егор Соболев, соавтор закона об АРМА заявил, что уже обратился в Государственное бюро расследований из-за вероятных нарушений закона представителями Агентства.



"Вы нарушаете закон. Никаких ограничений по передаче важных объектов общественным организациям не существует. В законе четко написано, что это должно быть юридическое лицо - и каждая ГО является таким лицом. Так что вы нарушаете закон, я обратился к руководителю ГБР Романе Трубе - они уже начали соответствующее расследование. Я обратил его внимание, что это важное общественное явление, когда "Межигорье" возвращается к людям Януковича - это огромная беда для нас всех, символическая беда", - отметил нардеп.

Напомним: