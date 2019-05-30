Нардепы призвали АРМА не подписывать договор о "Межигорье" с экс-помощником Мураева

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Четверг, 30 мая 2019, 20:55

Народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев и Виктория Войцицкая требуют от Агентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами не заключать соглашение с победителем конкурса на управление резиденцией беглого президента Виктора Януковича "Межигорье".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Они озвучили возможные последствия передачи "Межигорья" в управление компании, связанной с окружением экс-регионалов:

"Уже через несколько дней мы можем получить ситуацию, когда доступ к "Межигорью" может быть закрыт. Мы можем получить там что угодно: казино, отель, бизнес-центр,  что-угодно. Есть также риск, что завтра сам Янукович будет оплачивать реконструкцию "Межигорья" через помощника Мураева", - заявил депутат Мустафа Найем.

Он отметил, что депутаты будут "обращаться в правоохранительные органы, и в суд. И, пока еще есть время, к АРМА, чтобы не заключали никаких соглашений".

"Это не рядовой коррупционный актив, который находится в собственности государства. Это актив, который является социальным и должен быть с социальным направлением. Отдать "Межигорье" экс-регионалам - это не просто преступление, это переписывание истории, которое позорит память тех людей, которые погибли и все, что произошло 5 лет назад", - подчеркнул Найем.

Народный депутат Егор Соболев, соавтор закона об АРМА заявил, что уже обратился в Государственное бюро расследований из-за вероятных нарушений закона представителями Агентства.

"Вы нарушаете закон. Никаких ограничений по передаче важных объектов общественным организациям не существует. В законе четко написано, что это должно быть юридическое лицо - и каждая ГО является таким лицом. Так что вы нарушаете закон, я обратился к руководителю ГБР Романе Трубе - они уже начали соответствующее расследование. Я обратил его внимание, что это важное общественное явление, когда "Межигорье" возвращается к людям Януковича - это огромная беда для нас всех, символическая беда", - отметил нардеп.

Напомним:

  • 29 мая арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управителя.
  • Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".
  • Компания-победитель обещает сохранять территорию в надлежащем виде, развивать природу, туризм, научные исследования и способствовать социально-экономическому развитию территории.
  • Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.
  • Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
  • Нацагентство по розыску и менеджменту активов заявляет, что не имеет предпосылок для продолжения конкурса на управителя резиденцией "Межигорье" или законных оснований для отмены результатов.
  • "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.

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Темы: Межигорье скандал ГБР


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