АРМА відреагувало на критику управителя "Межигір’ям" і сказало, як його змінити

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів заявляє, що не має передумов для продовження конкурсу на управителя резиденцією "Межигір’я" або законних підстав для скасування результатів.

Про це повідомили в АРМА, реагуючи на негативну критику журналістів та активістів щодо обраного управителя.

"Конкурсний відбір управителя активами резиденції "Межигір’я" триває понад півроку. АРМА 5 разів продовжувало строки відбору, запрошувало долучитись до конкурсу громадських активістів, бізнес, усіх охочих", – зазначили у відомстві.

Там наголошують, що конкурс не може тривати безстроково або постійно продовжуватись, якщо відсутні передумови для появи якісно кращих учасників.

Нацагентство нагадало, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості службовців АРМА в затягуванні конкурсу.

Також АРМА додало, що тендерний комітет не може скасувати результати конкурсу через незгоду журналіста чи рекомендації громадської ради.

Водночас, АРМА обіцяє залишатись "відкритим до експертної думки, критичних настроїв суспільства" та каже, що усвідомлює величезне політичне, соціальне та історико-культурне значення активів резиденції "Межигір’я".

"Якщо за сприяння активістів, журналістів та громадськості протягом одного місяця певна компанія виявить бажання стати управителем резиденції "Межигір’я" та оприлюднить бізнес-план, який міститиме ефективніші та якісніші прогнози, ніж бізнес-план переможця конкурсу, тоді питання про оголошення нового конкурсу може бути на порядку денному", – наголошують у відомстві.

В АРМА зазначають, що їхня участь в управлінні буде не потрібна, якщо народні депутати ініціюють питання про націоналізацію резиденції або якщо суд за клопотанням прокуратури передасть майно "Межигір'я" на зберігання безпосередньо активістам, які керували ним останні 5 років.

Також Нацагентство каже, що на інтерес бізнесу до управління резиденцією впливає "штучне нагнітання негативу у ЗМІ стосовно конкурсних процедур" та заяви активістів "про збройний опір майбутньому управителю".

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