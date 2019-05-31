Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ перед засіданням РНБО 31 травня опублікували на сайті президента.

Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:

Івана Баканова – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,

– перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ, Андрія Богдана – глава Адміністрації президента,

– глава Адміністрації президента, Олександра Данилюка – секретар РНБО,

– секретар РНБО, Оксану Маркарову – міністр фінансів,

– міністр фінансів, Вадима Пристайка – заступник глави АП,

– заступник глави АП, Руслана Рябошапку – заступник глави АП,

– заступник глави АП, Руслана Хомчака – начальник генштабу - головнокомандувач ЗСУ.

Указом зі складу Ради національної безпеки і оборони виходить Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець.

Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.

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