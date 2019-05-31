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Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список

П'ятниця, 31 травня 2019, 15:00
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ перед засіданням РНБО 31 травня опублікували на сайті президента.

Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:

  • Івана Баканова – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
  • Андрія Богдана – глава Адміністрації президента,
  • Олександра Данилюка – секретар РНБО,
  • Оксану Маркарову – міністр фінансів,
  • Вадима Пристайка – заступник глави АП,
  • Руслана Рябошапку – заступник глави АП,
  • Руслана Хомчака – начальник генштабу - головнокомандувач ЗСУ.

Указом зі складу Ради національної безпеки і оборони виходить Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець.

Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.

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Нагадаємо:

  • 29 травня Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
  • Після візиту Зеленський заявив, що скликає засідання РНБО.
  • За його словами, Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРНБО
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