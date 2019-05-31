Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список

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Пятница, 31 мая 2019, 15:00

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ 31 мая опубликовали на сайте президента.

Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Также глава государства ввел в состав СНБО:

  • Ивана Баканова - первый заместитель председателя Службы безопасности - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,
  • Андрея Богдана - глава Администрации президента,
  • Александра Данилюка - секретарь СНБО,
  • Оксану Маркаров - министр финансов,
  • Вадима Пристайко - заместитель главы АП,
  • Руслана Рябошапку - заместитель главы АП,
  • Руслана Хомчака - начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ.

Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

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Напомним: 

  • 29 мая Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.
  • После визита Зеленский заявил, что созывает заседание СНБО.
  • По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СНБО


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