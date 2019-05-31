Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список
Пятница, 31 мая 2019, 15:00
Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ перед заседанием СНБО 31 мая опубликовали на сайте президента.
Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Также глава государства ввел в состав СНБО:
- Ивана Баканова - первый заместитель председателя Службы безопасности - начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,
- Андрея Богдана - глава Администрации президента,
- Александра Данилюка - секретарь СНБО,
- Оксану Маркарову - министр финансов,
- Вадима Пристайко - заместитель главы АП,
- Руслана Рябошапку - заместитель главы АП,
- Руслана Хомчака - начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ.
Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.
Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.
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Напомним:
- 29 мая Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.
- После визита Зеленский заявил, что созывает заседание СНБО.
- По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.
Украинская правда