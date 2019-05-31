Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Также глава государства ввел в состав СНБО:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"