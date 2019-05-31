Холодницкий забрал десятки дел у прокурора, принесшего подозрения окружению Логвинского

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Пятница, 31 мая 2019, 15:52

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил от десятка дел прокурора Сергея Козачину, который занимался делом "Золотого мандарина", вероятно, связанной с нардепом Георгием Логвинским.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокурора вывели непосредственно с "дела Логвинского" и еще нескольких резонансных производств, в частности, о возможном неправдивом декларировании депутатами-"радикалами" Олегом Ляшко, Игорем Мосийчуком, избранником от "Оппозиционного блока" Денисем Омельяновичем, злоупотреблении властью депутатом из "Відродження" Антоном Яценко и других.

В общем Козачину лишили статуса старшего группы прокуроров в нескольких десятках уголовных производствах.

Официальные причины отстранения якобы связанные с ненадлежащим осуществлением надзора и слишком долгим расследованием.

Однако, по словам собеседника, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. При этом главе САП об этом не сообщили.

Постановления об отстранении прокурора были якобы подписаны 25-26 апреля.

Подозрения фигурантам дела "Золотого мандарина" объявили в апреле. Речь идет о руководителях нескольких предприятий, через которые, по версии следствия, были присвоены 54 миллиона гривен.

В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах УП: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого"

"Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Напомним:

  • В марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.
  • На записях, в том числе была зафиксирована встреча Холодницкого с депутатом от "Народного Фронта" Георгием Логвинским, вероятным фигурантом коррупционных дел. Руководитель САП якобы сказал, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".
  • Также Холодницкий тогда якобы сказал по Козачине, что не хочет ссориться с Логвинским, и пытался убедить подчиненного в бесперспективности дел против депутата.
  • Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о возможном злоупотреблении властью чиновникамы Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с Логвинским.
  • В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.
  • Сам Логвинский называл дела против себя заказом.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Холодницкий Антикоррупционная прокуратура коррупция


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