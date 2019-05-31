Холодницкий забрал десятки дел у прокурора, принесшего подозрения окружению Логвинского

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил от десятка дел прокурора Сергея Козачину, который занимался делом "Золотого мандарина", вероятно, связанной с нардепом Георгием Логвинским.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокурора вывели непосредственно с "дела Логвинского" и еще нескольких резонансных производств, в частности, о возможном неправдивом декларировании депутатами-"радикалами" Олегом Ляшко, Игорем Мосийчуком, избранником от "Оппозиционного блока" Денисем Омельяновичем, злоупотреблении властью депутатом из "Відродження" Антоном Яценко и других.

В общем Козачину лишили статуса старшего группы прокуроров в нескольких десятках уголовных производствах.

Официальные причины отстранения якобы связанные с ненадлежащим осуществлением надзора и слишком долгим расследованием.

Однако, по словам собеседника, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. При этом главе САП об этом не сообщили.

Постановления об отстранении прокурора были якобы подписаны 25-26 апреля.

Подозрения фигурантам дела "Золотого мандарина" объявили в апреле. Речь идет о руководителях нескольких предприятий, через которые, по версии следствия, были присвоены 54 миллиона гривен.

В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах УП: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого"

"Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Напомним: