Холодницкий забрал десятки дел у прокурора, принесшего подозрения окружению Логвинского
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил от десятка дел прокурора Сергея Козачину, который занимался делом "Золотого мандарина", вероятно, связанной с нардепом Георгием Логвинским.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
Прокурора вывели непосредственно с "дела Логвинского" и еще нескольких резонансных производств, в частности, о возможном неправдивом декларировании депутатами-"радикалами" Олегом Ляшко, Игорем Мосийчуком, избранником от "Оппозиционного блока" Денисем Омельяновичем, злоупотреблении властью депутатом из "Відродження" Антоном Яценко и других.
В общем Козачину лишили статуса старшего группы прокуроров в нескольких десятках уголовных производствах.
Официальные причины отстранения якобы связанные с ненадлежащим осуществлением надзора и слишком долгим расследованием.
Однако, по словам собеседника, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. При этом главе САП об этом не сообщили.
Постановления об отстранении прокурора были якобы подписаны 25-26 апреля.
Подозрения фигурантам дела "Золотого мандарина" объявили в апреле. Речь идет о руководителях нескольких предприятий, через которые, по версии следствия, были присвоены 54 миллиона гривен.
В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.
Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах УП: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого"
"Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"
Напомним:
- В марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.
- На записях, в том числе была зафиксирована встреча Холодницкого с депутатом от "Народного Фронта" Георгием Логвинским, вероятным фигурантом коррупционных дел. Руководитель САП якобы сказал, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".
- Также Холодницкий тогда якобы сказал по Козачине, что не хочет ссориться с Логвинским, и пытался убедить подчиненного в бесперспективности дел против депутата.
- Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о возможном злоупотреблении властью чиновникамы Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с Логвинским.
- В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.
- Сам Логвинский называл дела против себя заказом.
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