Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий забрал десятки дел у прокурора, принесшего подозрения окружению Логвинского

Пятница, 31 мая 2019, 15:52

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил от десятка дел прокурора Сергея Козачину, который занимался делом "Золотого мандарина", вероятно, связанной с нардепом Георгием Логвинским.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокурора вывели непосредственно с "дела Логвинского" и еще нескольких резонансных производств, в частности, о возможном неправдивом декларировании депутатами-"радикалами" Олегом Ляшко, Игорем Мосийчуком, избранником от "Оппозиционного блока" Денисем Омельяновичем, злоупотреблении властью депутатом из "Відродження" Антоном Яценко и других.

В общем Козачину лишили статуса старшего группы прокуроров в нескольких десятках уголовных производствах.

Официальные причины отстранения якобы связанные с ненадлежащим осуществлением надзора и слишком долгим расследованием.

Однако, по словам собеседника, решение Холодницкого связано с объявлением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. При этом главе САП об этом не сообщили.

Постановления об отстранении прокурора были якобы подписаны 25-26 апреля.

Подозрения фигурантам дела "Золотого мандарина" объявили в апреле. Речь идет о руководителях нескольких предприятий, через которые, по версии следствия, были присвоены 54 миллиона гривен.

В перспективе возможно было объявление подозрения также самому депутату Логвинскому.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах УП: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого"

"Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Напомним:

  • В марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.
  • На записях, в том числе была зафиксирована встреча Холодницкого с депутатом от "Народного Фронта" Георгием Логвинским, вероятным фигурантом коррупционных дел. Руководитель САП якобы сказал, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".
  • Также Холодницкий тогда якобы сказал по Козачине, что не хочет ссориться с Логвинским, и пытался убедить подчиненного в бесперспективности дел против депутата.
  • Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о возможном злоупотреблении властью чиновникамы Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с Логвинским.
  • В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.
  • Сам Логвинский называл дела против себя заказом.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Холодницкий
Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда
САП после ухода Холодницкого фактически возглавляет Венедиктова - Сытник
Во Львове маршрутка зацепила на переходе девушку Холодницкого
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: