Посадовців Житомирської митниці викрили на хабарі

Посадовців Житомирської митниці ДФС викрили на вимаганні коштів від підприємств, що надають брокерські послуги.

Про це повідомляє у суботу прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що операцію проводять слідчі теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури та за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

За даними слідства, начальник митного посту "Житомир-центральний" за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з головним державним інспектором митного посту та заступником начальника відділу Житомирської митниці ДФС створили незаконну схему збагачення, завдяки якій систематично вимагали та отримували гроші від представників підприємств, що надають брокерські послуги.

"Гроші митники вимагали за безперешкодне митне оформлення товарів, як експорт так і імпорт, внаслідок чого в цілому отримали кошти на суму 1650 доларів США. Неправомірну вигоду посадовці отримували частинами", - повідомили в ДБР.

Під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США митників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ДБР зазначили, що наразі проводяться слідчі дії та низка обшуків, зокрема в адміністративній будівлі Житомирської обласної митниці.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовими особами, поєднаному з вимагання такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.