Асад та РФ завдали ударів по двох провінціях Сирії, серед постраждалих є діти - спостерігачі

Війська президента Сирії Башара Асада та його російські союзники завдали масивних бомбардувань у північносирійських провінціях Ідліб та Хама, жертвами бомбардувань стали шестеро цивільних, у тому числі двоє дітей.

Упродовж 4 травня спостерігачі розташованого у Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини нарахували щонайменше 110 ударів з повітря, пише DW.

За даними представників ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від атак постраждали три лікарні: медзаклади обслуговують в середньому до 11 тисяч пацієнтів щомісяця, однак змушені припинити роботу через завдані руйнування, повідомляє dpa.

Загалом з моменту ескалації збройного протистояння між урядовими сирійськими військами та опозицією кількість загиблих під час авіанальотів досягла 69 осіб, повідомили спостерігачі.

Також повідомляється про застосування військами Асада та росіянами близько 50 бочкових бомб: під час авіанальотів їх скидали з гелікоптерів, зазначають активісти.

Сирійський центр спостереження спирається на дані, отримані від власної мережі інформаторів. Незалежних підтверджень цих повідомлень немає.