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Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 01:40
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото з Facebook

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Національна розвідувальна організація країни ліквідувала у Сирії ватажка ІДІЛ Абу Хусейна аль-Курейші.

Джерело: Ердоган, цитує TRT Haber, Ердоган у Twitter

Пряма мова: "Наша Національна розвідувальна організація протягом тривалого часу стежила за так званим лідером ІДІЛ Абу Хусейном аль-Курайші.

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Ця людина була нейтралізована вчора під час операції, проведеної нашою Національною розвідувальною організацією в Сирії".

Теми: ТуреччинаСиріятероризмрозвідка
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