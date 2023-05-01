Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Понеділок, 1 травня 2023, 01:40
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Національна розвідувальна організація країни ліквідувала у Сирії ватажка ІДІЛ Абу Хусейна аль-Курейші.
Джерело: Ердоган, цитує TRT Haber, Ердоган у Twitter
Пряма мова: "Наша Національна розвідувальна організація протягом тривалого часу стежила за так званим лідером ІДІЛ Абу Хусейном аль-Курайші.
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Ця людина була нейтралізована вчора під час операції, проведеної нашою Національною розвідувальною організацією в Сирії".