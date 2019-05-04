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Асад и РФ бомбили удары две провинции Сирии, среди пострадавших есть дети - наблюдатели

Суббота, 4 мая 2019, 23:30

Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники осуществили массивные бомбардировки в северных сирийских провинциях Идлиб и Хама, жертвами бомбардировок стали шесть гражданских, в том числе двое детей.

В течение 4 мая наблюдатели расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека насчитали не менее 110 ударов с воздуха, пишет DW.

По данным представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от атак пострадали три больницы: медучреждения обслуживают в среднем до 11 тыс. пациентов ежемесячно, однако вынуждены прекратить работу из-за разрушений, сообщает dpa.

Всего с момента эскалации вооруженного противостояния между правительственными сирийскими войсками и оппозицией количество погибших во время авианалетов достигло 69 человек, сообщили наблюдатели.

Также сообщается о применении войсками Асада и россиянами около 50 бочковых бомб: во время авианалетов их сбрасывали с вертолетов, отмечают активисты.

Сирийский центр наблюдения опирается на данные, полученные из собственной сети осведомителей. Независимых подтверждений этих сообщений нет.

Темы: СирияРосcиявойна
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