У Москві пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова

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Неділя, 5 травня 2019, 17:52

У Москві 5 травня активісти вийшли на одиночні пікети на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова і з вимогою обміну ув'язненими між Росією і Україною.

Про це Крим.Реалії повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов.

Одиночний пікет на підтримку Сенцова 5 травня
Одиночний пікет на підтримку Сенцова 5 травня
Konstantin Kotov/Facebook

Активісти вийшли до станції метро "Арбатська" з плакатами "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!", "Ні війні з Україною".

 
KONSTANTIN KOTOV/FACEBOOK

Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Котова для перевірки документів.

"Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли", - розповів активіст.

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Теми: Росія акції Сенцов політв'язні
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