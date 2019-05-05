У Москві пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова

У Москві 5 травня активісти вийшли на одиночні пікети на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова і з вимогою обміну ув'язненими між Росією і Україною.

Про це Крим.Реалії повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов.

Одиночний пікет на підтримку Сенцова 5 травня Konstantin Kotov/Facebook

Активісти вийшли до станції метро "Арбатська" з плакатами "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!", "Ні війні з Україною".

KONSTANTIN KOTOV/FACEBOOK

Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Котова для перевірки документів.

"Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли", - розповів активіст.