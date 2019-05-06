В Україні за рік не було жодного антисемітського злочину – Розенко

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Понеділок, 6 травня 2019, 10:13

В Україні у 2018 році не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму, але вандалізм усе ще присутній.

Про це заявив віце-прем'єр Павло Розенко на Kyiv Jewish Forum 6 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд і Україна загалом засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму, і на національному, і на міжнародному рівні... В Україні протягом 2018 року – і ми можемо цим пишатися – не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства", - сказав Розенко.

Він визнав, що усе ще "залишаються прояви вандалізму антисемітської спрямованості", але додав, що їх кількість зменшується.

За словами Розенка, Україна докладає всіх зусиль для захисту власних громадян від посягань на їхню честь.

"Україна ніколи не підтримуватиме жодних проявів антисемітизму, ксенофобії та нетолерантності", - підсумував віце-прем'єр.

Нагадаємо: 

  • У травні 2018 року Міністерство закордонних справ відкрило дисциплінарне провадження щодо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця через нібито антисемітські висловлювання в соцмережах.

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Теми: Розенко євреї
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