В Україні за рік не було жодного антисемітського злочину – Розенко

В Україні у 2018 році не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму, але вандалізм усе ще присутній.

Про це заявив віце-прем'єр Павло Розенко на Kyiv Jewish Forum 6 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд і Україна загалом засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму, і на національному, і на міжнародному рівні... В Україні протягом 2018 року – і ми можемо цим пишатися – не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства", - сказав Розенко.

Він визнав, що усе ще "залишаються прояви вандалізму антисемітської спрямованості", але додав, що їх кількість зменшується.

Розенко на єврейському форумі в Києві: за 2018 рік, як і у 2017 році, не було зафіксовано жодного антисемітського злочину. Так, були випадки вандалізму і ми з ними боремося. pic.twitter.com/33pCPHS5Zs — Olya Komarova (@Komarisha) 6 травня 2019 р.

За словами Розенка, Україна докладає всіх зусиль для захисту власних громадян від посягань на їхню честь.



"Україна ніколи не підтримуватиме жодних проявів антисемітизму, ксенофобії та нетолерантності", - підсумував віце-прем'єр.

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