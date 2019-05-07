Порошенко знайшов нову посаду екс-голові Нацради з теле- і радіомовлення

Президент Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідний указ президента України від 7 травня оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини першої статті 20 закону України "Про телекомунікації" постановляю: призначити Артеменко Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - сказано в документі.

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