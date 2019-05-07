Порошенко знайшов нову посаду екс-голові Нацради з теле- і радіомовлення

10413 переглядів
Вівторок, 7 травня 2019, 21:49

Президент Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідний указ президента України від 7 травня оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини першої статті 20 закону України "Про телекомунікації" постановляю: призначити Артеменко Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - сказано в документі.

Нагадаємо:

  • 4 травня Порошенко звільнив Артеменка з посади глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є загиблі і поранені
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента
"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації
ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела
Усі новини
здоров'я

Як схуднути в руках: 9 порад, щоб позбутися зайвого жиру

здоров'я

Коли варто перевірити слух і як його зберегти

Освіта

Як змінює життя дівчаток середня освіта