Порошенко знайшов нову посаду екс-голові Нацради з теле- і радіомовлення
Президент Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Відповідний указ президента України від 7 травня оприлюднено на сайті глави держави.
"Відповідно до частини першої статті 20 закону України "Про телекомунікації" постановляю: призначити Артеменко Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - сказано в документі.
Нагадаємо:
- 4 травня Порошенко звільнив Артеменка з посади глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
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