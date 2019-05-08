Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головред WikiLeaks розповів про стан Ассанжа у в'язниці

Середа, 8 травня 2019, 06:13

Головний редактор сайту WikiLeaks Крістінн Храфссон відвідав співзасновника проекту Джуліана Ассанжа, який відбуває 50-тижневий термін у британській в'язниці, та прокоментував його нинішній стан.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що головний редактор WikiLeaks відвідав Ассанжа разом із акторкою Памелою Андерсон. 

Храфссон розповів, що Ассанж втратив вагу, "але його дух сильний і це найважливіше".

За словами головреда WikiLeaks, співзасновник проекту проводить до 23 годин на добу у камері. 

Водночас, Памела Андерсон назвала Ассанжа "найневиннішою людиною у світі". За її словами, "боротьба врятувала йому життя".

"Він справді був відірваний від усіх і не міг отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або спілкуватися зі своїми дітьми.

Ассанж не заслуговує того, щоб бути у в'язниці з максимальною безпекою. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною", - сказала акторка.

Нагадаємо:

  • 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Теми: Велика Британіяв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Велика Британія
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: