Головред WikiLeaks розповів про стан Ассанжа у в'язниці

Головний редактор сайту WikiLeaks Крістінн Храфссон відвідав співзасновника проекту Джуліана Ассанжа, який відбуває 50-тижневий термін у британській в'язниці, та прокоментував його нинішній стан.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що головний редактор WikiLeaks відвідав Ассанжа разом із акторкою Памелою Андерсон.

Храфссон розповів, що Ассанж втратив вагу, "але його дух сильний і це найважливіше".

За словами головреда WikiLeaks, співзасновник проекту проводить до 23 годин на добу у камері.

Водночас, Памела Андерсон назвала Ассанжа "найневиннішою людиною у світі". За її словами, "боротьба врятувала йому життя".

"Він справді був відірваний від усіх і не міг отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або спілкуватися зі своїми дітьми.

Ассанж не заслуговує того, щоб бути у в'язниці з максимальною безпекою. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною", - сказала акторка.

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