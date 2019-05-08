Головред WikiLeaks розповів про стан Ассанжа у в'язниці
Головний редактор сайту WikiLeaks Крістінн Храфссон відвідав співзасновника проекту Джуліана Ассанжа, який відбуває 50-тижневий термін у британській в'язниці, та прокоментував його нинішній стан.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що головний редактор WikiLeaks відвідав Ассанжа разом із акторкою Памелою Андерсон.
Храфссон розповів, що Ассанж втратив вагу, "але його дух сильний і це найважливіше".
За словами головреда WikiLeaks, співзасновник проекту проводить до 23 годин на добу у камері.
Водночас, Памела Андерсон назвала Ассанжа "найневиннішою людиною у світі". За її словами, "боротьба врятувала йому життя".
"Він справді був відірваний від усіх і не міг отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або спілкуватися зі своїми дітьми.
Ассанж не заслуговує того, щоб бути у в'язниці з максимальною безпекою. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною", - сказала акторка.
Нагадаємо:
- 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
- 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.
- 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
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