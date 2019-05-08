Митники продавали таємні бази даних про ввезені авто і попалися

На Хмельниччині викрили схему продажу службової інформації з бази ДФС про транспортні засоби, які ввозились на територію України, та їх власників.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державного бюро розслідувань.

Під час розслідування встановлено, що посадові особи Хмельницької митниці "організували функціонування стійкої схеми" збуту інформації з обмеженим доступом.

"Мова йде про інформацію щодо транспортних засобів та осіб, які ввезли їх на територію України із зазначенням анкетних даних цих осіб. Така інформація потрібна для перевірки законності перебування транспортних засобів на території України. Інформацію продавали приватним особам", - розповідають у ДБР.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3. ст.362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені групою осіб, які мають право доступу до цієї інформації) та ч.2 ст.361-2 (несанкціонований збуту інформації з обмеженим доступом, вчинений групою осіб).