Двох посадовців Укрзалізниці затримали за хабарництво

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Субота, 1 червня 2019, 13:41

Начальника відділу та заступника керівника однієї з філій ПАТ "Українська залізниця" затримано за вимагання та отримання хабара. 

Про це 1 червня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Чиновники вимагали 270 тисяч гривень від представника комерційної структури, за вказану суму зловмисники обіцяли укласти з підприємцем договір відповідального зберігання майна. Правоохоронці затримали обох посадовців на робочому місці після одержання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні. 

 
 
фото - прес-центр СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця хабар СБУ


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