Гройсман про забруднення Росі: Загроз немає

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Понеділок, 10 червня 2019, 12:38

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за його інформацією наразі немає загроз від попадання у річку Рось хімікатів.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, усі служби, передусім державна служба з надзвичайних ситуацій, контролюють ситуацію.

"За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - повідомив Гройсман.

Згодом він додав, що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і небезпеки для водопостачання також немає.

"Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі", - додав очільник уряду.

Нагадаємо:

  • 9 червня близько 5 години у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у р. Рось.
  • Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
  • З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).
  • Повідомлялось, що у місті Умань запасу води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на 1 добу.
  • 10 червня у Вінницькій обласній державній адміністрації повідомили, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.

Українська правда

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Теми: Гройсман прем'єр Вінницька область екологія вода


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