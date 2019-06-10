Гройсман про забруднення Росі: Загроз немає

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за його інформацією наразі немає загроз від попадання у річку Рось хімікатів.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, усі служби, передусім державна служба з надзвичайних ситуацій, контролюють ситуацію.

"За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - повідомив Гройсман.

Згодом він додав, що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і небезпеки для водопостачання також немає.

"Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі", - додав очільник уряду.

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