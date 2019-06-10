Гройсман про забруднення Росі: Загроз немає
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за його інформацією наразі немає загроз від попадання у річку Рось хімікатів.
Про це він написав у Twitter.
За його словами, усі служби, передусім державна служба з надзвичайних ситуацій, контролюють ситуацію.
"За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - повідомив Гройсман.
Згодом він додав, що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і небезпеки для водопостачання також немає.
"Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі", - додав очільник уряду.
Нагадаємо:
- 9 червня близько 5 години у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у р. Рось.
- Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
- З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).
- Повідомлялось, що у місті Умань запасу води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на 1 добу.
- 10 червня у Вінницькій обласній державній адміністрації повідомили, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.
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