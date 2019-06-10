Гройсман о загрязнении Роси: Угроз нет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по его информации нет угроз от попадания в реку Рось химикатов.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, все службы, прежде всего Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, контролируют ситуацию.

"По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сообщил Гройсман.

Позже он добавил, что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и опасности для водоснабжения также нет.

"Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - добавил глава правительства.

Напомним: