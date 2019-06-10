Гройсман о загрязнении Роси: Угроз нет
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по его информации нет угроз от попадания в реку Рось химикатов.
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, все службы, прежде всего Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, контролируют ситуацию.
"По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сообщил Гройсман.
Позже он добавил, что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и опасности для водоснабжения также нет.
"Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - добавил глава правительства.
Напомним:
- 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
- Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области.
- С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
- Сообщалось, что в городе Умань запаса воды хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.
- 10 июня в Винницкой областной государственной администрации сообщили, что среди препаратов, которые попали в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.
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