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Гройсман о загрязнении Роси: Угроз нет

Понедельник, 10 июня 2019, 12:38

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по его информации нет угроз от попадания в реку Рось химикатов.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, все службы, прежде всего Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, контролируют ситуацию.

"По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сообщил Гройсман.

Позже он добавил, что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и опасности для водоснабжения также нет.

"Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - добавил глава правительства.

Напомним:

  • 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
  • Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области.
  • С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
  • Сообщалось, что в городе Умань запаса воды хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.
  • 10 июня в Винницкой областной государственной администрации сообщили, что среди препаратов, которые попали в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.

Украинская правда
Темы: ГройсманпремьерВинницкая областьэкологиявода
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