Вибори Ради: у списку Опоблоку мери 5 міст

Першу десятку списку партії "Опозиційний блок" очолив нардеп Євген Мураєв, також у списку мери Харкова, Одеси, Запоріжжя, Маріуполя і Ужгорода.

Відповідний список кандидатів политсила представила на з'їзді у понеділок у Києві, повідомляє прес-служба партії.

Зазначається, що до першої десятки увійшли: нардепи Вадим Новинський, Євген Мураєв, Олександр Вілкул, а також міський голова Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк та депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко та міський голова Ужгорода Богдан Андрєєв.

Першим номером у списку став лідер партії "Наші" Євген Мураєв.

Серед пріоритетів передвиборчої програми було названо "досягнення миру, повернення українців додому, скасування антинародних реформ і грабіжницьких тарифів" та інше.

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