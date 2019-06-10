Выборы Рады: у списке Оппоблока мэры 5 городов
Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.
Соответствующий список кандидатов политсила представила на съезде в понедельник в Киеве, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что в первую десятку вошли: нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Александр Вилкул, а также городской голова Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк и депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Первым номером в списке стал лидер партии "Наши" Евгений Мураев.
Среди приоритетов предвыборной программы было названо "достижение мира, возвращение украинцев домой, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов" и прочее.
Напомним
- 7 июня партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.
- Согласно роллинговому исследованию, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, за "Оппозиционный блок" готовы проголосовать лишь 1,7% опрошенных украинский, которые определились с выбором.
- По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 26 мая по 7 июня, за Оппоблок выразили желание проголосовать менее 0,9% респондентов.
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