Выборы Рады: у списке Оппоблока мэры 5 городов

Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.

Соответствующий список кандидатов политсила представила на съезде в понедельник в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что в первую десятку вошли: нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Александр Вилкул, а также городской голова Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк и депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Первым номером в списке стал лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Среди приоритетов предвыборной программы было названо "достижение мира, возвращение украинцев домой, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов" и прочее.

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