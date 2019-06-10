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Білій Церкві знову включили воду – відхилень не виявили

Понеділок, 10 червня 2019, 20:53
Білій Церкві знову включили воду – відхилень не виявили

Лабораторні дослідження води з річки Рось у Білій Церкві не виявили відхилень, тому із 20 години понеділка в місті знову відновлюється централізоване водопостачання.

Про це повідомляє в понеділок увечері сайт ДСНС.

"Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що державним підприємством "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України" проведено аналіз проб води із р. Рось у місцях питного водозабору м. Біла Церква.

Лабораторні дослідження виконувалися методом газової хроматографії за 131 показником, з них – 13 належать до категорії пріоритетних згідно Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС.

"Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808:2007 "Джерела централізованого питного водопостачання", та екологічних нормативів якості не виявлено", - запевнили в Держслужбі.

Нагадаємо:

  • 9 червня близько 5 години у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у р. Рось.
  • Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
  • З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).
  • Повідомлялось, що у місті Умань запасу води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на 1 добу.
  • 10 червня у Вінницькій обласній державній адміністрації повідомили, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.

Українська правда

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Теми: екологіяБіла ЦеркваДСНСвода
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