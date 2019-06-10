Білій Церкві знову включили воду – відхилень не виявили

Лабораторні дослідження води з річки Рось у Білій Церкві не виявили відхилень, тому із 20 години понеділка в місті знову відновлюється централізоване водопостачання.

Про це повідомляє в понеділок увечері сайт ДСНС.

"Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що державним підприємством "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України" проведено аналіз проб води із р. Рось у місцях питного водозабору м. Біла Церква.

Лабораторні дослідження виконувалися методом газової хроматографії за 131 показником, з них – 13 належать до категорії пріоритетних згідно Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС.

"Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808:2007 "Джерела централізованого питного водопостачання", та екологічних нормативів якості не виявлено", - запевнили в Держслужбі.

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