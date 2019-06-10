Белой Церкви снова включили воду - отклонений не обнаружили

Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому с 20 часов понедельника в городе вновь восстанавливается централизованное водоснабжение.

Об этом сообщает в понедельник сайт ГСЧС.

"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь.

Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии с 131 показателем, из них - 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС.

"Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не обнаружено", - заверили в Госслужбе.

Напомним: