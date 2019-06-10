Белой Церкви снова включили воду - отклонений не обнаружили
Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому с 20 часов понедельника в городе вновь восстанавливается централизованное водоснабжение.
Об этом сообщает в понедельник сайт ГСЧС.
"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь.
Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии с 131 показателем, из них - 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС.
"Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не обнаружено", - заверили в Госслужбе.
Напомним:
- 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
- Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области.
- С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
- Сообщалось, что в городе Умань запаса воды хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.
- 10 июня в Винницкой областной государственной администрации сообщили, что среди препаратов, которые попали в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.
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