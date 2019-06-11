Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Заминировали" суд, где рассматривается законность роспуска Рады

Вторник, 11 июня 2019, 12:08

Конституционный Суд продолжает рассматривать конституционность президентского указа о роспуске парламента, несмотря на анонимное сообщение о "заминировании" здания суда.

Информацию о "заминировании" здания Украинской правде подтвердили в полиции Киева.

По словам начальницы отдела коммуникаций Нацполиции Киева Оксаны Блищик, прилегающую к зданию территорию уже проверили кинологи и не нашли взрывоопасных предметов.

Блищик сообщила, что анонимное сообщение о "заминировании" КС поступило в ГСЧС около 10:00.

Отметим, что суд ходил на перерыв в около 30-40 минут, а затем продолжил заседание.

В комментарии УП в пресс-службе Управления государственной охраны сообщили, что проверили информацию о минировании здания КС.

"Никаких взрывоопасных предметов во время комплексной проверки здания КСУ не обнаружено", - заверили в УГО.

Читайте также: Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд

ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 11 июня КС рассматривает конституционность указа Владимира Зеленского о роспуске парламента.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: КонституциясудЗеленскийполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Конституция
"Мы, народ Украины...". Конституционный манифест
Бизнес обнародовал манифест в защиту ст. 42 Конституции: президента просят вмешаться
Конституция Украины является источником обязанностей государства
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: