"Заминировали" суд, где рассматривается законность роспуска Рады
Конституционный Суд продолжает рассматривать конституционность президентского указа о роспуске парламента, несмотря на анонимное сообщение о "заминировании" здания суда.
Информацию о "заминировании" здания Украинской правде подтвердили в полиции Киева.
По словам начальницы отдела коммуникаций Нацполиции Киева Оксаны Блищик, прилегающую к зданию территорию уже проверили кинологи и не нашли взрывоопасных предметов.
Блищик сообщила, что анонимное сообщение о "заминировании" КС поступило в ГСЧС около 10:00.
Отметим, что суд ходил на перерыв в около 30-40 минут, а затем продолжил заседание.
В комментарии УП в пресс-службе Управления государственной охраны сообщили, что проверили информацию о минировании здания КС.
"Никаких взрывоопасных предметов во время комплексной проверки здания КСУ не обнаружено", - заверили в УГО.
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Напомним:
- 11 июня КС рассматривает конституционность указа Владимира Зеленского о роспуске парламента.
- 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
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