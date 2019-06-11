"Заминировали" суд, где рассматривается законность роспуска Рады

Конституционный Суд продолжает рассматривать конституционность президентского указа о роспуске парламента, несмотря на анонимное сообщение о "заминировании" здания суда.

Информацию о "заминировании" здания Украинской правде подтвердили в полиции Киева.

По словам начальницы отдела коммуникаций Нацполиции Киева Оксаны Блищик, прилегающую к зданию территорию уже проверили кинологи и не нашли взрывоопасных предметов.

Блищик сообщила, что анонимное сообщение о "заминировании" КС поступило в ГСЧС около 10:00.

Отметим, что суд ходил на перерыв в около 30-40 минут, а затем продолжил заседание.

В комментарии УП в пресс-службе Управления государственной охраны сообщили, что проверили информацию о минировании здания КС.

"Никаких взрывоопасных предметов во время комплексной проверки здания КСУ не обнаружено", - заверили в УГО.

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