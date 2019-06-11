ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.

Про це за підсумками засідання 11 червня повідомляє прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - відзначили у відомстві.

Лариса Цокол

Ймовірно, Цоколь відправили у відставку тимчасово, на 6 місяців.

Також на засіданні звільнили суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зоряну Обору за власним бажанням.

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