ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі

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Вівторок, 11 червня 2019, 13:51

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.

Про це за підсумками засідання 11 червня повідомляє прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - відзначили у відомстві.

 
Лариса Цокол

Ймовірно, Цоколь відправили у відставку тимчасово, на 6 місяців.

Також на засіданні звільнили суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зоряну Обору за власним бажанням.

Нагадаємо:

  • 11 грудня суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол відпустила екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування.
  • Таким чином суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
  • 22 грудня Вища рада правосуддя відкрила стосовно Цокол дисциплінарну справу за скаргою Пікалова.
  • У жовтні 2018 року Вища рада правосуддя відсторонила Ларису Цокол від посади суддю Печерського райсуду Києва.
  • Цокол оскаржила рішення і в 2019 році ВРП вирішила відсторонити суддю від посади на шість місяців.
  • У 2019 році Саакашвілі повернули громадянство і 29 травня він повернувся в Україну. 

Українська правда

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Теми: Вища рада правосуддя Саакашвілі звільнення


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