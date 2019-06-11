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ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі

Вівторок, 11 червня 2019, 13:51

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.

Про це за підсумками засідання 11 червня повідомляє прес-служба ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити... Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - відзначили у відомстві.

 
Лариса Цокол

Пізніше у ВРП Українській правді уточнили, що Цокол сама подала заяву про відставку за власним бажанням і за законом не може поновитися на посаді.

Також на засіданні звільнили суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зоряну Обору за власним бажанням.

Нагадаємо:

  • 11 грудня суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол відпустила екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування.
  • Таким чином суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
  • 22 грудня Вища рада правосуддя відкрила стосовно Цокол дисциплінарну справу за скаргою Пікалова.
  • У жовтні 2018 року Вища рада правосуддя відсторонила Ларису Цокол від посади суддю Печерського райсуду Києва.
  • Цокол оскаржила рішення і в 2019 році ВРП вирішила відсторонити суддю від посади на шість місяців.
  • У 2019 році Саакашвілі повернули громадянство і 29 травня він повернувся в Україну. 

Українська правда

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Теми: ВРПСаакашвілізвільнення
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