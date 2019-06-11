ВСП уволил судью, которая отказалась арестовать Саакашвили

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Вторник, 11 июня 2019, 13:51

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цоколь, которая в декабре 2017 года отказалась предоставить разрешение на арест Михеила Саакашвили.

Об этом по итогам заседании 11 июня сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия решил уволить Цоколь Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - отметили в ведомстве.

Лариса Цоколь
Лариса Цоколь

Также на заседании уволили судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.

Напомним: 

  • 11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отпустила экс-президента Грузии лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования.
  • Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о мере пресечения - круглосуточный домашний арест.
  • 22 декабря Высший совет правосудия открыл относительно Цоколь дисциплинарное дело по жалобе Пикалова.
  • В октябре 2018 года Высший совет правосудия отстранил Ларису Цоколь от должности судьи Печерского райсуда Киева.
  • Цоколь обжаловала решение и в 2019 году ВСП решил отстранить судью от должности на шесть месяцев.
  • В 2019 году Саакашвили вернули гражданство и 29 мая он вернулся в Украину.

Украинская правда

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Темы: Высший совет правосудия Саакашвили увольнение


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