ВСП уволил судью, которая отказалась арестовать Саакашвили
Вторник, 11 июня 2019, 13:51
Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол, которая в декабре 2017 года отказалась предоставить разрешение на арест Михеила Саакашвили.
Об этом по итогам заседании 11 июня сообщает пресс-служба ВСП.
"Высший совет правосудия решил уволить... Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - отметили в ведомстве.
Позже в ВСП Украинской правде уточнили, что Цокол сама подала заявление об отставке по собственному желанию и по закону не может восстановиться в должности.
Также на заседании уволили судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.
Напомним:
- 11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол отпустила экс-президента Грузии лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования.
- Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о мере пресечения - круглосуточный домашний арест.
- 22 декабря Высший совет правосудия открыл относительно Цокол дисциплинарное дело по жалобе Пикалова.
- В октябре 2018 года Высший совет правосудия отстранил Ларису Цокол от должности судьи Печерского райсуда Киева.
- Цокол обжаловала решение и в 2019 году ВСП решил отстранить судью от должности на шесть месяцев.
- В 2019 году Саакашвили вернули гражданство и 29 мая он вернулся в Украину.
Украинская правда