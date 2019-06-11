ВСП уволил судью, которая отказалась арестовать Саакашвили

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цоколь, которая в декабре 2017 года отказалась предоставить разрешение на арест Михеила Саакашвили.

Об этом по итогам заседании 11 июня сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия решил уволить Цоколь Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - отметили в ведомстве.

Лариса Цоколь

Также на заседании уволили судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.

Напомним: